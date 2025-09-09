Синоптик рассказал, когда в Москве начнёт формироваться снежный покров

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в Москве начнёт формироваться в конце ноября.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметил, что среднемесячная норма температуры в ноябре превысит многолетние значения на три градуса.

По словам специалиста, начиная с середины ноября температура опустится ниже 0 °С.

«Осадки станут выпадать преимущественно в твёрдой фазе», — добавил эксперт.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Татарстане до конца недели ожидается +16...+21 °С.