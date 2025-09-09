Собянин открыл мост через Москву-реку между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

На карте столицы появился новый мост через Москву-реку, связавший Шелепихинскую набережную с Филевской поймой, его назвали в честь академика Королева. Открыл мост мэр Москвы Сергей Собянин.

- Хороший подарок строители сделали в канун Дня города: сдали мост, который соединяет Шелепихинскую набережную и парк Фили, - сказал глава города перед тем, как запустить движение по новой переправе. - В общей сложности улучшена транспортная доступность для полумиллиона москвичей. Несколько снизится нагрузка и на Третье транспортное кольцо, на Кутузовский проспект. Этот мост дает еще и прямую транспортную доступность до строящегося Национального космического центра, который откроется в ближайшие месяцы, так что это событие и для москвичей, и для космонавтики в том числе. Недаром на его открытии присутствует внук академика Королева Андрей Королев.

В свою очередь, Андрей Королев поблагодарил Собянина за то, что мост увековечил память деда: "Это само по себе потрясающее архитектурное сооружение. К тому же не надо забывать, что академик Королев всю свою жизнь прожил в обстановке жесточайшей секретности. Его имя практически было известно только ближайшим соратникам. И то, что в Москве сейчас есть улица Королева, в Подмосковье - город Королев, а сейчас открывается мост Королева - большая честь и большая радость для нашей семьи. Ведь мост - это всегда что-то объединяющее. И пусть имя Сергея Павловича Королева всегда будет символом объединения".

Как рассказал корреспонденту "РГ" глава Мостоотряда-4 Алексей Рогачев, построившего переправу, обычно жители близлежащих домов приходят на открытие нового моста, а за сооружением этого моста наблюдали в течение всей двухлетней стройки. "У ЖК "Береговой" благодаря ему появился выезд почти от подъезда, - рассказали строители журналистам. - Раньше им приходилось ездить в объезд, а теперь путь в центр города у них сократился на 2,7 километра, что во время каждой поездки экономит восемь минут в пути", - объяснил Иван Иванков, руководитель группы проектов.

На фоне голубого неба в солнечный день мост выглядит очень эффектно - ощущение, что его 25-метровой высоты арки разваливаются в разные стороны. "Такой дизайн - решение архитекторов, - говорит замруководителя группы проектов Олег Титов. - Но разработано оно не только ради оригинальности. Смещение арок объясняется прежде всего тем, что мост проходит над рекой не под прямым углом".

Длина переправы - 315 метров, для автотранспорта на ней предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону. По бокам - пешеходные консоли, по которым удобно перейти с берега на берег пешком и просто приятно прогуляться.

Построить такую красоту было непросто, продолжил Алексей Рогачев: "Москва - река - судоходная, и чтобы не мешать движению кораблей, пришлось строить мост методом надвижки. Это значит, что все его пролетные сооружения весом 8,5 тысячи тонн, собирали на левом берегу, а потом с помощью домкратов надвигали эту махину на правый берег".

Одновременно по соседству в Мневниковской пойме были открыты новые дороги, включая путепровод через основной ход Северо- Западной хорды. Собянин напомнил, что накануне Дня города дорожное строительство в Москве перешло символический рубеж. За 15 лет в Москве построено свыше 1500 километров новых дорог. Магистральная дорожная сеть города выросла на 25%. Всего за это время было возведено 483 новых тоннеля, эстакады и моста - количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65%.