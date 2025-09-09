Началась реабилитация Воронинских прудов на юго-западе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Воронинских прудов на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Большой и Малый Воронинские пруды расположены в ландшафтном заказнике “Теплый Стан”. Это любимое место отдыха местных жителей. Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить до конца этого года», — рассказал Петр Бирюков.

Из прудов извлекут иловые отложения общим объемом порядка четырех тысяч кубометров, затем сформируют дно путем отсыпки речным песком. На Малом Воронинском пруду запланировано устройство водоупорного слоя. Благодаря этому специалисты достигнут оптимальной глубины и предотвратят зарастание водоема.

Кроме того, восстановят береговую полосу общей протяженностью 575 метров, дополнительно укрепят ее габионными конструкциями и выполнят отсыпку щебнем. На завершающем этапе работ обустроят шесть зон биоплато общей площадью около 440 квадратных метров, в которые в теплое время года высадят более шести тысяч растений.

Специалисты регулярно обследуют столичные водоемы и принимают решение о реабилитации, если выявляют там проблемы. Список водных объектов формируют ежегодно с учетом пожеланий горожан.

Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

