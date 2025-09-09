Владимир Ефимов: в Москве одновременно строят 17 станций метро

В настоящий момент в столице идет строительство сразу трех линий – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской, также возводят станции «Достоевская» и «Гольяново». В общей сложности строительные работы идут на 17 будущих станциях столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Вечерняя Москва

До 2030 года в Москве планируется построить более 30 станций метро.

— Сейчас метростроевцы возводят 17 станций в разных районах столицы. Так, на будущей Рублево-Архангельской линии строят восемь станций. Три из них – «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» – откроются для горожан в составе первого участка нового радиуса. Также работы идут на первых трех станциях Бирюлевской линии. Это «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар». Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города, — отметил Владимир Ефимов.

Также в строительстве станция «Достоевская» на исторической Кольцевой линии, которая создаст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую ветку, и «Гольяново» – она станет новой конечной станцией на востоке Арбатско-Покровской линии. Кроме того, завершается строительство четырех станций Троицкой линии – «Академической», «Вавиловской», «Крымской» и «ЗИЛ».

— Также ведем строительство пяти станций еще двух участков Рублево-Архангельского радиуса со станциями «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская» – сейчас они на раннем этапе работ, между ними ведется проходка, — подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что год назад открылись первые станции Троицкой линии метро.

«Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 80 станций метро, свыше 170 километров линий и 14 электродепо.