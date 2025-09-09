В «Лужниках» пройдет масштабный фестиваль «Киберзарница-2025»

21 сентября на Большой спортивной арене «Лужников» пройдет фестиваль «Киберзарница-2025», организованный Федерацией компьютерного спорта Москвы при поддержке столичного Департамента спорта. Мероприятие соединит традиционную военную подготовку с современными киберспортивными дисциплинами, рассказали организаторы.

Посетители смогут испытать себя в спортивном ориентировании, тактической медицине, работе с оружием и техникой, а также выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По словам представителей фестиваля, цель — сочетание физической активности с навыками, востребованными в киберспорте и военно-тактической подготовке.

На сцене пройдут финальные матчи турниров по «Миру танков» и Counter-Strike 2. Кроме того, на площадке будут доступны VR-симуляторы, зона лазертага, современные тренажеры и интерактивные зоны для погружения в военно-тактическую среду. Организаторы отметили, что также можно будет научиться управлять беспилотными летательными аппаратами.

Отдельным событием станет шоу-матч по Counter-Strike 2 с участием известных стримеров и профессиональных игроков. По словам представителей фестиваля, это позволит посетителям увидеть соревнования на высоком уровне и вдохновиться для участия в будущих турнирах, передает официальный сайт мэра Москвы.

