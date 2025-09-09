Мероприятия в День города посвятят истории и современному развитию Москвы

13 и 14 сентября Москва отметит День города. В разных районах пройдут экскурсии, кинопоказы, лекции и мастер-классы, которые расскажут об истории, культуре, известных жителях и современном развитии столицы. Например, всех желающих приглашают посетить мероприятия спецпроекта фестиваля «Театральный бульвар», посмотреть 3D-шоу «Кольца Москвы» и поучаствовать в соревновании программистов.

Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Приуроченные ко Дню города события объединят пешеходные пространства, площадки форума “Москва 2030”, парки, музеи, культурные центры и ВДНХ. Москвичей и туристов ждут посвященные столице выставки, концерты, театральные постановки и многое другое», — подчеркнула Наталья Сергунина.

От поэтических спектаклей до экскурсий

На ВДНХ главную площадку разместят вокруг фонтана «Дружба народов». Здесь представят музыкальные и поэтические спектакли, а еще красочное шоу «Кольца Москвы» с применением 3D-графики. В центре сюжета будут жители столицы и их роль в развитии мегаполиса.

В музее славянской письменности «Слово» проведут экскурсии «Москва — святой Руси и сердце, и глава!». Для участников собрали малоизвестные факты из истории города. Необходима предварительная регистрация.

О том, как столица менялась в разные эпохи, предлагают узнать на выставке «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне № 1 «Центральный». В экспозицию вошли произведения Андрея Рублева, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова и Василия Верещагина. Бесплатные экскурсии по выставке будут проводиться каждый час. Онлайн-запись уже открыта.

Кроме того, ВДНХ приглашает на обзорные прогулки «Новая эра». Жителям и гостям столицы расскажут, как на территории комплекса внедряют современные технологии и создают возможности для получения знаний, а еще для творчества и отдыха.

Праздничную программу готовят также в музее «Атом», центре «Космонавтика и авиация», павильоне «Макет Москвы», Музее городского хозяйства, павильоне № 27 «Физкультура и спорт» и на других площадках.

Подробное расписание и условия посещения можно узнать на сайте ВДНХ.

От концертов до кинопоказов

На Поклонной горе 13 сентября пройдет концерт «С днем рождения, Москва!», а 14 сентября — фестиваль с участием популярных артистов. На нем москвичей и туристов ждут фрагменты спектакля о князе Владимире и песни в исполнении героев специальной военной операции.

В Пресненском районе можно посетить площадку спецпроекта «Театральный бульвар. Послесловие». Свои постановки представят российские и зарубежные коллективы. Афиша опубликована на официальном сайте.

В саду имени Н.Э. Баумана 13 сентября пройдут выступления инструментальных коллективов и показ фильма «Я шагаю по Москве». На следующий день желающим предложат сделать графический коллаж с изображением столицы и посмотреть советскую ленту «Девушка без адреса».

Музей Михаила Булгакова 13 сентября приглашает на литературную прогулку по Пресненскому району. Участникам расскажут о жизни известного писателя и упомянутых в его произведениях достопримечательностях города.

В этот же день в Музее космонавтики проведут встречу с Героем Советского Союза летчиком-космонавтом СССР Александром Лавейкиным. Слушатели узнают подробности о его полете на орбитальную станцию «Мир».

В культурном центре «Меридиан» можно посетить выставку «Московские фотоэтюды» со снимками столичных проспектов, парков, высоток и других зданий.

На некоторые события необходима онлайн-регистрация в сервисе «Мосбилет».

От творческих занятий до ИТ-соревнований

Мероприятия к празднику организуют и в рамках форума «Москва 2030». Например, на площадке программы «Мой район» в парке 50-летия Октября посетители смогут присоединиться к интеллектуальной игре в формате «Что? Где? Когда?». Ведущие — известные знатоки предложат ответить на вопросы по разным темам.

Здесь же пройдут творческие уроки. Участники создадут свой мультфильм, интерьерные композиции в технике мозаики и валяные игрушки из шерсти, а еще приобретут навыки рисования пастелью.

Кроме того, запланировано шоу с использованием электрических катушек Теслы и показательные выступления служебных собак.

На площадке «Цифровые технологии Москвы» в парке искусств «Музеон» пройдет соревнование ИТ-специалистов. Оно приурочено не только к 878-летию столицы, но и ко Дню программиста, который отмечается 13 сентября. Конкурсантам предстоит разработать небольшое приложение.

Полный список мероприятий опубликован на официальном сайте форума.

От пленэров до ИИ-открыток

Традиционно мероприятия ко Дню города можно посетить на площадках проекта «Московские сезоны». В субботу в художественной мастерской на Страстном бульваре предложат изобразить достопримечательности и парки мегаполиса. Пленэр 13 сентября на Чистопрудном бульваре посвятят городским улицам, а 14 сентября на Сретенском — мостам и рекам Москвы.

В научной студии Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана гости при помощи искусственного интеллекта сгенерируют открытки с образом столицы и посвященные ей рассказы, а еще сконструируют модель дельтаплана.

Участники занятий на фестивальной площадке в Коптеве создадут макеты Большого театра, а в Отрадном нарисуют акриловыми красками здание Московского планетария.

Помимо этого, в районах Братеево, Теплый Стан, Северное Бутово и других организуют кулинарные уроки. На них научат готовить московские пончики и винегрет, уху и праздничные курники.

Адреса всех площадок и афиша мероприятий опубликованы на странице в туристическом сервисе Russpass. Чтобы посмотреть расписание, нужно выбрать интересующее место на интерактивной карте.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».