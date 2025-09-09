Реликвии Зои Космодемьянской передадут Музею Победы

11 сентября в Музее Победы состоится торжественная церемония передачи личных вещей Зои Космодемьянской.

© Вечерняя Москва

Мероприятие приурочено ко дню рождения легендарной героини Великой Отечественной войны.

— Подвиг Зои Космодемьянской стал символом мужества и преданности Родине. Она первой из женщин была удостоена звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, — подчеркнули в Музее Победы.

Ученики московской школы № 201 Ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских передадут на вечное хранение в Музей Победы школьную тетрадь и рубашку отважной комсомолки, которая до войны училась в этой школе.

В завершение торжественная церемонии для школьников пройдет экскурсия по новой масштабной экспозиции Музея Победы «Путь к Победе». На площади почти 4,5 тысячи кв. метров ребята познакомятся с фронтовой летописью войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Комплекс «оживших» диорам перенесет их в дни ключевых сражений Великой Отечественной войны — Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны блокадного Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Кроме того, школьники увидят подлинные раритеты из десятков регионов нашей страны. Начало: 14.00.