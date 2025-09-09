В павильонах проекта «Сделано в Москве» отметят Всемирный день красоты

Арт-павильоны «Автобус красоты» и «Зеленый маркет» проекта «Сделано в Москве» приглашают отметить Всемирный день красоты. Во вторник, 9 сентября, посетителей ждут лекции, мастер-классы и персональные консультации стилистов и визажистов.

© Mos.ru

В «Автобусе красоты» с 15:00 до 20:00 пройдет серия мастер-классов по экспресс-укладкам сети имидж-лабораторий «Персона». Участники могут получить персональную консультацию, подобрать и приобрести индивидуальные средства по уходу за волосами.

На главной сцене «Зеленого маркета» с лекциями выступят эксперты в области моды. В 15:30 стилист Ульяна Янина расскажет о последних трендах и актуальных моделях обуви. В 18:30 гости узнают, что такое осенняя гардеробная капсула. Лекцию проведет стилист Леся Лялина-Бебутова.

На сайте проекта «Сделано в Москве» представлено около четырех тысяч товаров для красоты, которые изготавливают более 650 столичных производителей. Приобрести продукцию можно будет и в арт-павильонах.

Кроме того, в честь праздника бренды подготовили специальные предложения. Так, в арт-павильонах можно купить уходовую продукцию марок Schonemann и Krassa со скидкой до 50 процентов. «Аветида» подарит скидку 25 процентов на кондиционер при покупке шампуня. Приобрести можно будет также крем-баттер для тела и освежающие мисты бренда I’M. На второй товар будет действовать скидка 40 процентов.

При покупке продукции бренда Follioli на сумму от пяти тысяч рублей подарят крем для рук. При этом на второй товар будет действовать скидка 35 процентов. Бренд Litaline представит сыворотки, маски и кремы с экстрактами трав со скидкой 15 процентов.

«Сделано в Москве» — проект по продвижению локальных брендов. Сегодня он насчитывает более 7,5 тысячи участников, а на сайте можно найти свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице. Предпринимателям доступно множество бесплатных инструментов продвижения, предоставленных городом: размещение товаров на портале и в фирменных магазинах, упоминания в СМИ и социальных сетях, наружная и интернет-реклама, участие в крупнейших столичных маркетах, ярмарках и выставках, и многое другое.

