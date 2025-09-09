Число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона

Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве к началу августа превысило 2,1 миллиона человек.

Это более 15 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Рост числа самозанятых в Москве является показателем динамичного развития городской экономики и увеличения предпринимательской активности среди населения. Все больше москвичей, решаясь на создание собственного бизнеса, выбирают формат самозанятости и предлагают услуги в самых разных областях — от репетиторства и консультаций до дизайна и маркетинга. Это открывает новые возможности для их самореализации и профессионального роста, а также способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности экономики города в целом. На 1 августа 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 миллиона человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил почти 1,9 триллиона рублей», — рассказала Мария Багреева.

Налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимущества — простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, а также отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинга, а также строительством.

За семь месяцев 2025 года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам более 188 миллионов чеков — в 2,5 раза больше, чем за январь — июль 2024-го, что свидетельствует о росте деловой активности самозанятых в Москве. Средний размер чека на конец июля 2025 года составил 2,85 тысячи рублей.

В январе — июле 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 11,8 миллиарда рублей — на 48 процентов больше, чем в те же месяцы прошлого года. Мария Багреева добавила, что за все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 51 миллиарда рублей налога на профессиональный доход.

Город поддерживает тех, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. В Москве работает центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» на улице Щепкина (дом 38, строение 1). Максимум за три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики, успешно трудоустроиться или открыть собственное дело.

Во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовке (дом 48) посетителям помогают оценить свой предпринимательский потенциал, разобраться в нюансах открытия и ведения собственного дела, составить бизнес-план, зарегистрировать статус самозанятого, а также найти первых клиентов.

