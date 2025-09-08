В Москве впервые открылась выставка искусств КНДР

В Москве впервые открылась масштабная выставка современных художников КНДР, на которой в том числе запечатлены батальные сцены и северокорейские герои, которые участвовали в освобождении Курской области.

© Российская Газета

Экспозицию во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве торжественно открыли секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, а также министры культуры России и КНДР Ольга Любимова и Сын Чон Гю.

Шойгу и Любимова с интересом останавливались около каждой из 123 картин, но особое их внимание было приковано к пронзительным шедеврам, посвященным северокорейским и российским участникам спецоперации. Это полотна "За освобождение Курской области", "Сыновья Родины", "Отдавая бесценную жизнь". А на картине "В одном окопе" запечатлены торжествующие российские и северокорейские бойцы на фоне Государственных флагов России и КНДР.

"Это совершенно пронзительные работы, посвященные подвигам героев. Очень важно, что современные художники с таким невероятным мастерством, какой-то документальной точностью сохраняют эти образы для нас всех", - сказала журналистам Ольга Любимова.

Она также обратила внимание на то, что в уникальную экспозицию включены работы, посвященные современной архитектуре, жизни в крупных городах и в маленьких деревнях КНДР и в том числе новому курорту Вонсан, который открылся совсем недавно. По мнению министра культуры России, эти картины останутся на долгие годы жемчужинами музеев КНДР.

"А мы будем просить коллег представлять их на наши выставки, посвященные нашей новейшей истории", - добавила Любимова.

В июне во время рабочего визита в Пхеньян Сергей Шойгу напомнил, что главами государств было принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях в Курской области. В конкретном плане, по словам секретаря Совбеза, речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение территории России. В частности, для создания мемориального комплекса и памятника в Пхеньяне в составе делегации в столицу КНДР прилетели замминистра культуры РФ, скульпторы и архитекторы студии военных художников им. М.Б. Грекова.

На выставке искусства Корейской Народно-Демократической Республики, которая продлится месяц, представлены разножанровые произведения, включая корейскую национальную живопись Чосон хва, гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не показывались в России. Среди экспонатов такие художественные произведения, как "Горы Пэкту" Чвэ Чхан Хо, "Страна единодушия и сплоченности" Пак Мён Ир, Пак Мён Чхор, Чвэ У Сон и Ким Со Чхор, "Отряд славных воинских знамен" Ли Кир Хо, Чан Ви Сон, "Счастливый наш родной край" Хван Мин, Пак Кван Рим и другие работы современных авторов. Говоря о выставке, директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина заметила, что древнейшая цивилизация представила в Москве все то многообразие техник, приемов, которые они имеют и сохранили до настоящего времени.