Москвичам предсказали аномальную погоду

В течение недели в Москве и Подмосковье температура будет на 3-4 градуса выше нормы. Об этом «Известиям» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На этой неделе погоду будет определять антициклон, поэтому погода окажется сухой и устойчивой. Центр антициклона в настоящее время находится над Белым морем и постепенно смещается на юг. Потоки ветра пройдут с севера на северо-запад, затем повернут на восток и юг.

В ночное время ожидается плюс 8-13 градусов. В начале недели дневная температура составит плюс 20-25 градусов, в конце недели — плюс 22-24 градуса. В целом в течение недели по региону дневные температуры будут в пределах плюс 18-23 градусов, в столице — плюс 21-23 градусов.

Эксперт подчеркнула, что такая погода будет комфортной как для отдыха, так и для работы: утром будет прохладно, а в течение дня температура не будет становиться слишком высокой.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что из-за теплой погоды в столичном регионе растет уровень пожарной опасности.