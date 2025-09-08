Метеоролог: В Москве будет два бабьих лета вместо одного

В Москве в этом году ожидается два бабьих лета.

Чем объясняется такая климатическая неожиданность, рассказала главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Обычно мы не используем такие понятия, как первое и второе бабье лето. У нас, скорее, бывает, что период бабьего лета может считаться коротким, а может быть длинным", - пояснила она aif.ru.

По словам эксперта, случается затяжное бабье лето, которое начинается до 14 сентября, то есть до классического его начала, и продолжается до 21 сентября, когда приходит астрономическая осень. При этом высокая температура может наблюдаться и в октябре, но это уже не бабье лето.

Позднякова также объяснила, что классическое бабье лето придет в столицу тогда, когда погоду будет определять антициклон. В это время в городе должны преобладать южные и юго-западные ветра, сейчас же здесь главенствует северо-западный ветер.

Однако на этой неделе центр северо-западного ветра, возможно, будет намного южнее Москвы, отметила эксперт.

"Поэтому период с 9 числа можно будет назвать бабьим летом. Пока идут другие процессы. Погода хорошая, но ночи все-таки прохладные", - сказала она.

Синоптик добавила, что в период бабьего лета температура воздуха составит 17-23 градуса тепла.

Говоря о периоде "золотой осени", специалист сообщила, что он будет теплым и сухим. Ожидается, что температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на четыре градуса.