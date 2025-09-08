Памятник Александру Маслякову открыли на Новодевичьем кладбище

В понедельник, 8 сентября, прошел ровного год со дня смерти российского телеведущего и мэтра Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище и в этот день прошла церемония открытия памятника. Об этом сообщили в Telegram-канале КВН.

На открытии присутствовали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сын Маслякова Александр, ведущий Валдис Пельш, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие знаменитости.

— Центральным элементом мемориала стала изящная скульптура, запечатлевшая легендарного ведущего в его неизменном амплуа — у трибуны КВН. Этот образ, столь дорогой миллионам зрителей, стал настоящим символом эпохи, — приводит слова Запашного StarHit.

Рядом с выгравированным именем Маслякова также установили миниатюрную Останкинскую башню.

11 сентября 2024 года в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Из здания московского молодежного центра «Планета КВН» гроб с телом вынесли под громкие аплодисменты.

«Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной смерти легендарного телеведущего, который на протяжении 60 лет был главой КВН, и где он находился в последние дни своей жизни.