В столицу в среду, 17 сентября, придут первые «ощутимые» осенние дожди. До этого дня горожан ждет комфортная августовская погода с температурой до плюс 25 градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

— То есть метеорологическая осень наступит только на следующей неделе — примерно 17 сентября. Тогда, согласно моделям, прогнозируются первые ощутимые осенние дожди. А пока у нас, в Москве, установилась такая августовская и комфортная погода, — подчеркнул метеоролог в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Теплая погода останется в Москве и Московской области по меньшей мере до конца предстоящих выходных, похолоданий «ждать не стоит». Температура в регионе в эти дни будет держаться в диапазоне от плюс 20 до плюс 25 градусов. В течение недели атмосферное давление будет постепенно расти, и к пятнице его значения достигнут 762–764 миллиметров ртутного столба.

В день города в столице ожидается солнечная, сухая и теплая погода. В ночь на субботу, 13 сентября, ожидается около плюс 10 градусов, днем — до плюс 20. В воскресенье столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, что на 3–4 градуса превышает климатическую норму.