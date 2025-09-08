Собянин объявил о завершении обновления парка поездов МЦД
Завершено обновление парка подвижного состава четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, который проехал на обновленном составе от станции «Нижегородская» до станции «Курская» МЦД-4.
«Большое событие в транспортной отрасли – заканчиваем сегодня обновление всего подвижного состава на Московских центральных диаметрах. Поставлено 4,5 тыс. современных вагонов. Это гигантская программа, которая подошла к завершению», – сказал Собянин.
По словам мэра, Московские центральные диаметры перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения в стране.
«1,6 млн ежедневно ими пользуются. Это жители Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов», – отметил Собянин.
Обновление подвижного состава МЦД, как добавил мэр, позволило увеличить количество пассажирских мест в 1,5 раза. В планах, по словам Собянина, обновление составов уже на других направлениях пригородного сообщения, начиная с Ярославского, чтобы полностью улучшить движение на всем Центральном транспортном узле.
«Сегодня это (МЦД – прим. Агентства «Москва») одно из самых быстрорастущих направлений, больше, чем метро, автобусы. Каждый год мы приращиваем количество пассажиров на Московских центральных диаметрах. Начинали с совершенно другой цифры: практически в два раза количество пассажиров за эти годы с момента запуска центральных диаметров увеличилось. И есть еще потенциал роста. В целом, конечно, на Центральном транспортном узле еще много работы, много усилий для того, чтобы он стал современным и дошел не только до ближайшего Подмосковья, но и до ближайших других городов», – добавил Собянин.
Он выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который держит на контроле данный проект, оказывает всемерную поддержку, правительству РФ, ОАО «РЖД», Центральной пригородной компании и технологическому партнеру «Трансмашхолдингу», который обеспечил строительство большинства современных поездов.
«Теперь у России есть свои прекрасные поезда», – заключил мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2014 года для МЦД было поставлено 398 современных поездов: МЦД-1 – 77 поездов, в том числе девять поездов «Иволга 2.0», девять двухэтажных «аэроэкспрессов» («Штадлер») и 59 поездов ЭП2Д; МЦД-2 – 87 поездов, в том числе шесть поездов «Иволга 2.0», 24 поезда «Иволга 1.0» и 57 поездов ЭП2Д; МЦД-3 – 122 поезда, в том числе 13 поездов «Иволга 4.0», 19 поездов «Иволга 3.0», 39 поездов «Ласточка» и 51 поезд ЭП2Д; МЦД-4 – 112 поездов, в том числе 30 поездов «Иволга 4.0», 82 поезда серий ЭП2Д и ЭП2ДМ.
По темпам обновления подвижного состава Центральный транспортный узел России занимает первое место в мире. В результате средний возраст подвижного состава ЦТУ сократился в пять раз – с 23 лет до 4,5 года.
Современные поезда оснащены климат-контролем и системой обеззараживания воздуха, имеют понятную навигацию и медиаэкраны, эргономичные кресла и зарядки для гаджетов. Поезда движутся плавно, а уровень шума в вагонах снизился на 35%. Вместимость новых вагонов – в 1,5 раза выше. Таким образом, в результате обновления парка количество пассажирских мест в поездах МЦД увеличилось с 5,4 млн до 7,8 млн в сутки.
Флагманской моделью Центрального транспортного узла стала «Иволга». В настоящее время в парке МЦД более 100 поездов «Иволга» разных поколений. Треть из них – «Иволга 4.0».
После обновления подвижного состава доля внутригородских поездок выросла почти в три раза – их число составляет до 500 тыс. поездок в сутки.
В материалах отмечается, что всего до 2030 года на Ярославское направление будет поставлено 92 поезда – больше тысячи вагонов. Следующим шагом должно стать обновление поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги и железнодорожных маршрутах, связывающих Москву с Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской и другими близлежащими областями. Программа рассчитана на период до 2035 года и предусматривает закупку около 100 современных составов.