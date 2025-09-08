Более 63 000 человек посетили 38-ю Московскую международную книжную ярмарку, прошедшую с 3 по 7 сентября 2025 года на ВДНХ.

Почётным гостем стал Индия, представившая свыше 2000 книг и более 50 мероприятий.

Гости ярмарки могли поучаствовать в более чем 300 событиях, включая встречи со звёздами литературы — Захаром Прилепиным, Дарьей Донцовой, Евгением Водолазкиным и другими.

В рамках деловой программы состоялась ключевая конференция «Книжный рынок России», где эксперты обсудили рост продаж на маркетплейсах (+35%) и падение офлайн-продаж.

Также были объявлены победители престижных премий: Гран-при «Книги года» получила «Православная энциклопедия», а финалистами конкурса «Класс!» стали юные авторы из разных регионов России.

В третий раз прошла отдельная Московская международная детская книжная ярмарка с участием более 50 издательств и сотней мероприятий для детей.