Таблички о запрете кормить птиц появились в центре города

Таблички о запрете подкармливать птиц появились около продуктовых магазинов в центре Москвы.

Сообщается, что местные жители жаловались на пожилых женщин, которые часто подкармливают голубей. Из-за этого возле домов возникает антисанитария. Однако сами птицы на предупреждения людей внимания не обращают, передает агентство городских новостей «Москва».

Орнитолог, основатель приюта для птиц Вадим Мишин рассказал, что голубей категорически запрещается кормить в местах, где живут люди — на балконе, подоконнике или возле подъезда. По его словам, если пренебрегать этим правилом, то птицы будут собираться стаями возле этих мест. Эксперт добавил, что голубей стоит кормить в парках и скверах, которые находятся вдали от жилых домов.

Ранее прошла ежегодная экопросветительсткая акция «Всероссийская перепись воробьев». Она проводится с целью получить свежие данные о популяции этих птиц. Эта акция особенно важна, так как в последнее время во многих странах происходит снижение численности воробьев.