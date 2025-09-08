Редчайшее лунное затмение над Москвой попало на видео

Редчайшее «кровавое» лунное затмение жители Москвы и области могли наблюдать в ночь на понедельник, 8 сентября. Некоторым удалось запечатлеть это явление на видео, кадры публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Отмечается, что в следующий раз полное лунное затмение можно будет увидеть лишь 31 декабря 2028 года.

Минувшей ночью россияне наблюдали как спутник Земли, проходя через ее тень, окрасился в красновато-медный цвет. Полная фаза затмения стартовала в 20:31 и длилась до 21:53 по московскому времени 7 сентября.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы в сентябре ждет сразу несколько редких астрономических явлений. Однако главным событием станет полутеневое и частное лунное затмение 7 сентября.