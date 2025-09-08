Наталья Сергунина: Программа Мэра «Мой район» представлена сразу на двух площадках форума «Москва 2030»

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» работает сразу две площадки программы Мэра «Мой район». Основная находится в парке 50-летия Октября на западе столицы. Она вдохновлена футурологической моделью развития мегаполиса. Вторая — в инновационном центре «Сколково».

«Многое из того, что совсем недавно считалось перспективой на будущее, уже стало частью повседневной жизни Москвы. Площадка в парке 50-летия Октября демонстрирует, как быстро сегодня совершенствуются и внедряются технологии. Здесь все желающие смогут увидеть футуристические объекты, посвященные самым разным направлениям, в том числе современной инфраструктуре, науке, транспорту, культуре и креативным индустриям», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» отражает все аспекты развития столицы — от цифровизации, культуры, транспорта, образования и здравоохранения до комплексного улучшения городской среды.

Внимание уделяется каждому району — с учетом его исторического наследия и пожеланий местных жителей. Принцип равномерного, сбалансированного развития города лежит в основе программы Мэра Москвы «Мой район».

В ее рамках совершенствуется инфраструктура, приводятся в порядок дворы, появляются новые пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха. Во всех районах проходят интересные мероприятия для людей любого возраста.

В соответствии с этим же принципом равномерности многие знаковые площадки форума-фестиваля располагаются за пределами центра. Таким образом в разных уголках столицы создаются дополнительные точки притяжения для горожан и туристов.

Робототехника и освоение космоса

Ключевые объекты площадки в парке 50-летия Октября — четыре крупных мультифункциональных павильона.

Один из них — «Космос» — оформлен как иллюминатор. Гостей встретят антропоморфные роботы и робот-собака, взаимодействующие друг с другом, посетителями и объектами под куполом-экраном с проплывающими галактики, астероиды и кометы.

Экспозиция «Робототехника» рассказывает обо всех этапах становления этой индустрии — от появления электричества до создания технологии искусственного интеллекта.

У входа в «Биом» разместили композицию из четырехметровых фигур космонавтов, символизирующих связь прошлого и будущего. Внутри ждет презентация разных форм жизни — от аквариума с рыбами и медузами до роботов и видеоразмышлений об обитателях других планет.

Через каждый из трех павильонов проходят искусственные реки, по которым можно проплыть на сапборде или каяке.

Четвертый — «Лабиринт» — объединяет технологии и арт-объекты. В нем есть тактильные экспонаты, например «Стена с минералами», и познавательные инсталляции.

От вейкбординга до эквилибристики

«Всего на двух площадках запланировано больше 15 тысяч мероприятий: творческих и научных мастер-классов, тренировок, концертов и лекций. Большое внимание уделили спорту и здоровому образу жизни», — отметила Наталья Сергунина.

В парке 50-летия Октября москвичи и туристы смогут позаниматься йогой в гамаках, покататься на сапбордах и каяках, полетать в аэротрубе попробовать себя в воздушной гимнастике и эквилибристике.

Два объекта — аэротрубу и бассейн для вейкбординга — также установили в инновационном центре «Сколково». Оба подойдут даже новичкам.

Нейроигры, концерты и забота о питомцах

В павильонах для мастер-классов в парке 50-летия Октября проходят практические уроки биологии, физики, живописи и робототехники. Например, в рамках «Тесла-шоу» дети и взрослые получат возможность увидеть молнии в действии, потрогать плазму и даже поуправлять электричеством.

На другом занятии участникам предложат присоединиться к нейроиграм с биологической обратной связью. С помощью специальной гарнитуры они попробуют силой мысли отразить астероид или помочь цветку распуститься.

В рамках художественных мастер-классов желающие изобразят свое видение будущего, используя акварель и пастель. А на лекции о приеме спутниковых данных эксперты расскажут о том, как получают изображений планеты из космоса.

Владельцев домашних животных ждут в локации проекта «Питомцы в Москве». Они смогут посмотреть показательные выступления, пообщаться с экспертами и получить консультацию кинолога.

Помимо этого, организаторы подготовили насыщенную сценическую программу — более 650 часов выступлений. Среди артистов — Юлия Савичева, группы Pizza, Uma2rman и многие другие.

«Территория будущего. Москва 2030» развернется на знаковых площадках столицы, таких как спорткомплекс «Лужники», парк «Зарядье», Гостиный Двор и ВДНХ. Посетители увидят современные технические решения в разных сферах, станут участниками интерактивных мероприятий, иммерсивных шоу, образовательных лекций и дискуссий.

Форум-фестиваль проводится в рамках масштабного проекта «Лето в Москве» — главного события сезона. Он проходит с 1 июня по 14 сентября и объединяет более 400 локаций по всему городу. Посмотреть афишу событий можно на официальном сайте.