Движение на участке улицы Большая Лубянка ограничили до 2 ноября

Из-за реконструкции инженерных сетей движение на участке ул. Большая Лубянка ограничили до 2 ноября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 8 сентября до 2 ноября на участке ул. Большая Лубянка недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей», – говорится в материале.

Как уточняется, движение ограничили на участке ул. Большая Лубянка в районе д. 20, стр. 2.