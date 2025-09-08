Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на юге Москвы

Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

© пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) «Чертаново квартал 6–2» на юге столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Завершили ремонт газорегуляторного пункта “Чертаново кв. 6–2”, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Чертаново Центральное и Чертаново Северное», — отметил Петр Бирюков.

Решение о модернизации было принято в связи с длительным сроком эксплуатации газового оборудования. Его заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью почти 2,4 тысячи кубометров в час. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз». Новый ГРП надежен, имеет пониженные шумовые характеристики и соответствует требованиям безопасности.

Все газорегуляторные пункты столицы обязательно оборудуют запорными устройствами. Параметры их работы круглосуточно контролируют из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством города.