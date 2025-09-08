Соревнование программистов пройдет в парке искусств «Музеон» в День города

Участникам предложат создать небольшое приложение на любом языке программирования.

© Пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

13 сентября будет отмечаться не только 878-летие Москвы, но и День программиста. Специалистов в сфере информационных технологий и студентов профильных направлений приглашают на двойной праздник в парк искусств «Музеон». Здесь для них проведут ИТ-зарядку, турниры по настольным играм и другие мероприятия, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Ключевым событием станет хакатон — соревнование программистов. Попробовать в нем свои силы могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого нужно подать онлайн-заявку и принести с собой ноутбук. Участникам предложат создать небольшое приложение на любом языке программирования», — рассказала Наталья Сергунина.

В рамках состязания запланировано три этапа-спринта — в 16:00, 17:00 и 18:00. На каждый из них допускаются до 20 человек. На выполнение задания дадут 40 минут. За это время нужно написать, протестировать и отладить код, после чего загрузить результаты в указанное хранилище.

Весь процесс пройдет на бесплатной столичной платформе для разработки программного обеспечения Mos.Hub. За два года к ней присоединились уже более 25 тысяч человек, которые создали около 30 тысяч проектов. Участникам рекомендуют заранее зарегистрироваться в экосистеме и изучить ее функционал.

Решения конкурсантов проверят с помощью специально подготовленного скрипта. В каждом блоке наградят двух победителей: самого быстрого и набравшего больше всего баллов. Им вручат полезные призы и брендированные подарки. Форма регистрации на соревнование опубликована на странице мероприятия.

Хакатон организуют в последние выходные форума «Территория будущего. Москва 2030», а значит те, кто еще не посетил павильон, посвященный цифровым технологиям столицы, успеют познакомиться с экспозицией. Представители отрасли в интерактивной форме вспомнят азы профессии и узнают больше о перспективных направлениях ИТ-индустрии.

«Территория будущего. Москва 2030»— масштабный форум, который проходит с 1 августа на знаковых площадках столицы, таких как спорткомплекс «Лужники», парк «Зарядье», парк 50-летия Октября, Гостиный Двор и ВДНХ.