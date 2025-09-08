Одиннадцать проектов КРТ одобрено в Москве за август

В августе 2025 года в Москве одобрили 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых предстоит преобразовать более 60 га земли. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

«Утвержденные в августе проекты КРТ предусматривают реорганизацию участков в 10 районах шести административных округов Москвы. Комфортные городские пространства появятся на территории площадью примерно 62 га. Всего там построят около 1,5 млн кв. м недвижимости. Из них почти 500 тыс. «квадратов» придется на жилье для реализации программы реновации. В рамках проектов комплексного развития территорий также возведут и востребованные объекты инфраструктуры, включая социальные. В результате реализации 11 проектов КРТ в Москве будет создано 7,6 тыс. рабочих мест», – приводятся в материале слова Ефимова.

Проекты КРТ реализуют в районах Гольяново, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Ново-Переделкино, Дмитровский, Бабушкинский, Лианозово, Пресненский, Нагатино-Садовники и Даниловский.

«Один из крупнейших проектов, реализацию которого город одобрил в августе, предусматривает реорганизацию участков на ул. Курганская, ул. Алтайская, ул. Уссурийская и ул. Амурская в районе Гольяново. Там построят 218,5 тыс. кв. м жилой недвижимости для реализации программы реновации. Современные многоквартирные дома возведут на участках общей площадью 8,53 га. Несколько проектов направлены на формирование благоустроенных общественных пространств – например, на ул. Ходынская и ул. Череповецкая», – цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.