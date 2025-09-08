На Большой Юшуньской улице реконструируют 26 съездов

Началась реконструкция Большой Юшуньской улицы на участке от улицы Каховка до Балаклавского проспекта. Работы завершат в 2026 году. По плану специалисты расширят существующую улично-дорожную сеть, переложат инженерные коммуникации и проведут благоустройство. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

— Проект предусматривает повышение категории Большой Юшуньской улицы до магистральной улицы районного значения путем реконструкции 1,2 километра дорожного полотна с устройством тротуаров с двух сторон, а также 26 существующих съездов, — отметил Десятков.

По его словам, на улице установят пять остановок городского транспорта. В настоящее время ведутся работы по переустройству и строительству инженерных коммуникаций и разработке грунта под будущее основание дорожного полотна. Над проектом будут трудиться свыше 100 человек.

Дорогу после реконструкции обеспечат всей необходимой инфраструктурой и освещением. Новые остановки оснастят устройствами с указанием маршрутов и времени прибытия транспорта в режиме реального времени.