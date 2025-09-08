«Активные граждане» выбрали лучшие экомаршруты столицы

Результаты голосования позволят учесть предпочтения жителей при дальнейшем благоустройстве парков и экосистем города.

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное живописным и познавательным экомаршрутам, открытым в столице за последние пять лет. В опросе приняли участие более 231 тысячи горожан, которые выбрали свои любимые направления для прогулок на природе из девяти предложенных вариантов.

Абсолютным лидером стала воздушная экотропа на ВДНХ, набрав 26 процентов голосов. Этот маршрут проходит сквозь Шереметьевскую дубраву, он позволяет по-новому взглянуть на природу главной выставки страны и познакомиться с ее обитателями с высоты 6,5 метров.

Второе место занял эколого-просветительский маршрут в парке «Яуза», его выбрали 19 процентов «активных граждан». Здесь посетители могут насладиться флорой и фауной зеленой территории, не нанося ей вреда, а в инновационном экоцентре «Яуза» — узнать об экологических профессиях будущего. Третье место с результатом по 10 процентов голосов разделили между собой экотропы в природно-исторических парках «Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево».

В голосовании также участвовали экотропы в природном заказнике «Долина реки Сетунь», природно-исторических парках «Москворецкий» и «Тушинский», а также в парках «Филатов луг» и в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки.

Результаты опроса показали растущий интерес москвичей к сохранению и развитию зеленых зон, созданию новых возможностей для активного отдыха и изучению природного наследия столицы. Это также позволит учесть предпочтения жителей при дальнейшем благоустройстве парков и экосистем в черте города.

Проект «Активный гражданин» подготовил голосование совместно со столичными Департаментом культуры, Комитетом по туризму, Департаментом территориальных органов исполнительной власти и Департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

