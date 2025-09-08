На форуме «Москва 2030» обсудят, как новые технологии меняют образ гида

В четверг, 11 сентября, в новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана при поддержке Музея Москвы состоится дискуссия «Экскурсовод будущего. Какой он?». Встреча пройдет на территории технологического прогресса «Облачные города» и станет частью программы форума «Территория будущего. Москва 2030».

В Москве работает свыше 1600 аттестованных гидов, ведущих экскурсии на 22 языках и открывающих столицу для горожан и туристов с новых сторон. Профессия экскурсовода быстро меняется под влиянием цифровизации, запросов аудитории и интереса к иммерсивным форматам, что формирует новый образ специалиста.

Дискуссию «Экскурсовод будущего. Какой он?» модерирует историк и культуролог Инна Крылова. К разговору присоединятся начальник центра аккредитации гидов Анна Гукасян, филолог и исследователь городской антропологии Дарья Супрунова, а также предприниматель и гид Мария Аносова.

Участники обсудят применение искусственного интеллекта в создании персонализированных маршрутов, использование дополненной реальности и театрализованных форматов, а также появление ольфакторных прогулок, позволяющих воспринимать историю через запахи. По мнению экспертов, современный экскурсовод превращается из рассказчика в медиатора между традицией и технологиями.

Слушателям предложат высказать идеи о будущих инструментах профессии и пройти викторину о достижениях Москвы. Победители и авторы самых оригинальных предложений получат сувениры, передает сайт мэра Москвы.

До этого в Гостином Дворе на одной из флагманских площадок форума «Территория будущего. Москва 2030» состоялась лекция по финансовой безопасности.