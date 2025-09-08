RT представил фронтовую поэзию на фестивале в «Зарядье»

В парке «Зарядье» концерт «Верю в полную Победу» объединил композиции времён Великой Отечественной войны в исполнении симфонического оркестра и стихи из сборников RT «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы».

Перед гостями выступили поэты Инна Кучерова, Ольга Старушко, Игорь Караулов и Динара Керимова.

Дирижёр Николай Хондзинский отметил, что искусство — и музыка, и поэзия — призвано отражать своё время: не только его красоту, но и трагедии.

Ранее сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошёл в список Минпросвещения для домашнего чтения школьников 10—11-х классов.

Всего в «ПоэZию русской зимы» входят работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО. Стихотворения отбирала главный редактор RT Маргарита Симоньян.