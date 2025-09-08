Музей Победы в честь Дня города подготовил праздничную программу

Музей Победы 13 и 14 сентября, в честь Дня города, проведет бесплатные экскурсии и концерты, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе учреждения.

«В этом году нашей столице исполняется 878 лет. Москва – великий город, бесценная сокровищница культуры и исторической памяти России. Музей Победы подготовил программу, которая расскажет о жизни москвичей в годы Великой Отечественной войны и о подвигах защитников столицы», – сказали в пресс-службе.

Как рассказали в учреждении, в выходные гости музея на Поклонной горе смогут бесплатно присоединиться к экскурсиям по масштабной иммерсивной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Здесь на площади 1,2 тыс. кв. м воссоздана Москва 1940-х годов.

«О судьбах участников Битвы за Москву посетители Музея Победы смогут узнать во время акции «Ожившие письма: истории участников обороны Москвы». 13 сентября студенты театральных вузов прочтут письма тех, кто в годы войны стоял на защите столицы. В величественном Зале Полководцев прозвучат фронтовые письма из фондов Музея Победы», – отметили в музее.

Кроме того, все желающие смогут принести военные письма своих родственников и зачитать их, чтобы впоследствии они вошли в музейную экспозицию «Путь к Победе».

Также в выходные посетителей ждет музыкальная программа, которую подготовили лауреаты премии имени Чайковского. В музее рассказали, что в субботу и воскресенье в исполнении талантливых молодых пианистов прозвучат произведения, посвященные Москве, а также композиции авторов, чья жизнь и творчество неразрывно связаны со столицей.

В 2025 году День города пройдет в Москве в выходные 13 и 14 сентября.