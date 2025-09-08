Уникальные сувениры и лакомства ждут гостей "Московских сезонов" в День города

Уникальные сувениры и лакомства ждут гостей проекта "Московских сезонов" в рамках специальной программы, подготовленной к празднованию Дня города, 13 и 14 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

© m24.ru

Игрушки, украшения ручной работы, а также арт-объекты и другие товары подготовили мастера, представители крупного, среднего и малого бизнеса. Они будут находиться в шале почти во всех столичных округах.

Помимо этого, на площадках проекта будут организованы угощения, вкусные подарки и праздничные лакомства. Среди них жители и гости Москвы смогут найти пряники с изображениями Кремля, храма Василия Блаженного, Государственного академического Большого театра России и других.

Также все желающие смогут посмотреть на коллекции гравюр с видами столицы и на работы художницы Анны Шуровой, которая представит масляные картины и миниатюрные стикеры, посвященные Москве.

Более того, на площадках можно будет найти подборку редких книг и альбомов о городе и его достопримечательностях, а к покупке будут доступны пластинки с записями Владимира Высоцкого, Александра Галича, Булата Окуджавы и других исполнителей.

Гости проекта также смогут приобрести флорариумы, панно из мха, композиции с суккулентами и тропическими растениями ручной работы, которые станут идеальным декором для дома и офиса.

Кроме того, мастера представят разнообразные изделия, отражающие культуру и традиции Москвы. Среди них – броши-булавки с матрешками, декоративные тарелки с городскими пейзажами, деревянные броши и мини-открытки.

Москва отметит свой 878-й день рождения. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

Например, праздничные концерты пройдут на Поклонной горе. В них примут участие популярные артисты и творческие коллективы. В первый день празднования, 13 сентября, для гостей выступят артисты "Дорожного радио".