Электробусы вышли на маршрут в двух районах Москвы и Люберцах

В Москве и Люберцах на маршрут № 726 вышли электробусы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что в будние дни на маршруте будут работать три современных электробуса.

— Москва удерживает лидерство по количеству электротранспорта в Европе и продолжает развитие электробусной сети, как поручил Сергей Собянин, — отметил Ликсутов.

Пассажиры смогут добраться до станции метро «Лухмановская» и станции Люберцы третьего Московского центрального диаметра (МЦД). В рамках контракта с ПАО «КамАЗ» в этом году планируется поставка 400 электробусов, из которых 100 уже поступили в парки Мосгортранса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столица остается лидером по количеству электробусов в Европе. Более 2400 машин российского производства курсируют на более 220 маршрутах Москвы. Для замены автобусов на электробусы в городе развивают зарядную инфраструктуру.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала года в столице запустили девять новых магистральных маршрутов, которые проходят по ключевым улицам и магистралям города. Интервал движения таких маршрутов составляет всего пять-–шесть минут, их легко отличить по букве «м» или «е» в начале номера и по цветовой маркировке в городской навигации.