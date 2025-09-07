В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Майк Габриелян

Солнечная, сухая погода установится в Москве на предстоящей неделе. Температура будет превышать норму на несколько градусов. Об этом сообщил синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
© РИА Новости

Специалист отметил, что на регион повлияет крайняя южная область антициклона.

«Всю неделю в Москве и Подмосковье будет преобладать такая же солнечная, сухая и очень комфортная погода с температурным режимом на несколько градусов выше климатической нормы», — заявил Тишковец.

По ночам в Москве ожидается не ниже +8.. +11, днем +19.. +22 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с Атмосферное давление составит 755 —760 мм рт ст.