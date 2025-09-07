В «Фобосе» рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Солнечная, сухая погода установится в Москве на предстоящей неделе. Температура будет превышать норму на несколько градусов. Об этом сообщил синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что на регион повлияет крайняя южная область антициклона.

«Всю неделю в Москве и Подмосковье будет преобладать такая же солнечная, сухая и очень комфортная погода с температурным режимом на несколько градусов выше климатической нормы», — заявил Тишковец.

По ночам в Москве ожидается не ниже +8.. +11, днем +19.. +22 градусов.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с Атмосферное давление составит 755 —760 мм рт ст.