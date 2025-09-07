Электробусы вышли на маршрут №726 на востоке и юго-востоке Москвы

Электробусы вышли на маршрут №726, который проходит в двух районах на востоке и юго-востоке Москвы и Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По будням на маршруте №726 будут курсировать три современных электробуса. Москва удерживает лидерство по количеству электротранспорта в Европе и продолжает развитие электробусной сети, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Теперь пассажиры маршрута доезжают до станции метро «Лухмановская» и МЦД «Люберцы» на инновационном виде городского транспорта. Также электробусы проезжают между жилыми кварталами и позволяют с комфортом добираться до кафе и ресторанов, торговых центров, медицинских и образовательных учреждений. На маршруте курсируют современные электробусы российского производства «Камаз-52222» поколения А5. По контракту с ПАО «Камаз» в этом году планируется поставка 400 таких электробусов, из которых 100 уже пришли в парки ГУП «Мосгортранс».