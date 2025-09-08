В Москве завершается реставрация Дома мастера, описанного в романе Булгакова

Реставрация деревянного сруба дома братьев Топлениновых - Дома мастера, подходит к концу.

Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

"Исторический памятник в Мансуровском переулке известен как дом Мастера - именно он описан Михаилом Булгаковым в знаменитом романе. Сам писатель часто гостил здесь у своих друзей - владельцев дома. Сейчас идет комплексная реставрация здания. К настоящему времени специалисты провели вычинку кирпичной кладки стен цокольного этажа, сейчас проводят работы по стропильной системе кровли и белокаменному цоколю. Особое внимание реставраторы уделяют деревянному срубу. До начала работ он находился в неудовлетворительном состоянии: часть бревен, венцы и углы сгнили. Специалисты заменили прогнившие углы и нижние венцы сруба, опирающиеся на кирпичный цокольный этаж, верхние венцы, сгнившие бревна. Работы проводились методом вывешивания с помощью специальных конструкций. Эта технология позволяет сохранять при работах исторический облик здания, основная часть сруба останется такой же, какой была изначально. Полностью завершить работы планируется в 2026 году", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В особняке планируется привести в порядок лестницу, ведущую на цокольный этаж, а также отреставрируют изразцовые печи на первом этаже, которые включены в предмет охраны здания (перечень ценных элементов, знаковых деталей и характерных черт памятника архитектуры). Кроме того, специалисты отреставрируют слуховое окно и кирпичные дымовые трубы, элементы декора на фасадах, включая венчающий карниз и сандрики, заменят покрытие кровли.

Дом Топлениновых выдержан в стиле эклектики с чертами неоклассицизма. Он сохранил историческое оформление фасадов с венчающим карнизом с дентикулами, дымовыми трубами, а также аутентичным слуховым окном с полуциркульным завершением со стороны двора.

Первым владельцем здания был стольник Семен Пашков - внук известного воеводы Афанасия Пашкова. Впоследствии оно сменило множество владельцев. После революции 1917 года там жили братья Топлениновы - актер Владимир и театральный художник Сергей. С 1926 года у них бывал в гостях писатель Михаил Булгаков. Сергей Топленинов сделал в этом доме несколько портретов знаменитого гостя и иллюстрации к некоторым его произведениям.

В своих записях жена прозаика Елена Булгакова многократно упоминает о посещениях супругом дома Сергея Топленинова - в 1930-е годы писатель часто играл там в шахматы. Описание подвала мастера в романе практически полностью совпадает с тем, как он выглядел в действительности, а двух комнат и передней - с квартирой Топлениновых. Размеры большой комнаты у Топлениновых практически аналогичны размерам комнаты мастера. Там же стояла печь, красочно описанная в романе.