Летняя солнечная погода ожидается в Москве и Центральной России в это воскресенье, потеплеет до +24 градусов. На следующей неделе бабье лето продолжится. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик написал в телеграм-канале, что сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена южной периферией антициклона.

«В Москве и по области, как и во всей Центральной России, сохранится солнечная, сухая и по-летнему теплая погода… Температура воздуха в столице составит плюс 21 — плюс 24, по области плюс 20 — плюс 25 градусов тепла», — отметил Тишковец.

По его словам, такая погода соответствует «климатической норме макушки лета».

Ожидается северо-восточный ветер 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, но стабильное — 756 мм ртутного столба.

Тишковец добавил, что бабье лето продолжится на следующей неделе. По ночам +8..+11, днем +20.. +23. Осенняя погода начнется только во второй половине месяца.