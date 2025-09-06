Столичные дороги и тротуары промоют с шампунем в преддверии Дня города, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

Он напомнил, что подобные мероприятия проводятся традиционно весной и осенью. Специальное моющее средство помогает удалить с покрытия мазутные и масляные пятна, а также другие загрязнения, которые невозможно смыть обычной водой.

"В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", – подчеркнул вице-мэр.

На первом этапе работ специалисты промывают покрытие со специальным средством, после чего проводится мойка обычной водой. Используемый шампунь, обратило внимание ведомство, безопасен и полностью разлагается в почве. В его составе не содержатся щелочи и кислоты. В недоступных для техники местах сотрудники коммунальных служб выполнят ручную мойку.

"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", – говорится в сообщении.

Более того, в рамках подготовки к Дню города в столице промоют около 2 тысяч инженерных сооружений. Специалисты займутся мостами, тоннелями, подземными и надземными пешеходными переходами, набережными, причалами, фонтанами и памятниками. В мероприятиях будут задействованы 113 единиц техники и почти 500 сотрудников коммунальных служб.