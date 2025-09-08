Дом с подземным паркингом появится в составе ЖК в Павелецком проезде

Согласован проект второго этапа строительства жилого дома с объектами коммерческой инфраструктуры по адресу: 2-й Павелецкий проезд, вл. 4/6. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«В рамках второго этапа строительства жилого комплекса в Павелецком проезде планируется возведение 33-этажного корпуса. Здание будет оснащено двухуровневым подземным паркингом и сможет вместить 275 квартир», – приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Как отмечается, первый этаж здания будет нежилым, там будут располагаться диспетчерская служба и пост охраны. Въезд во двор будет предусмотрен только для пожарных машин, а наземные автостоянки вынесут за его пределы. Здание спроектировано с учетом принципов безбарьерной среды: входы будут расположены на уровне земли. В коммерческих помещениях и местах общего пользования жилой части здания обеспечат беспрепятственное передвижение для маломобильных граждан и детских колясок.

Ранее «Известия» сообщали, что в бывшей промзоне «Южный порт» в Москве построили общественный комплекс для научно-исследовательской деятельности. Как уточнялось, там планируется создать 380 рабочих мест.