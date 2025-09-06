В столицу пришло бабье лето, москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода в выходные. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столицу нашей Родины пришло бабье лето. В выходные погода обусловится южной периферией антициклона, поэтому москвичей ждет преимущественно солнечная и сухая погода. В сумерках будет около плюс 10, в дневные часы воздух прогреется до плюс 19-22. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст. Не изменится погода и в начале следующей недели», – написал он.

Синоптик отметил, что в субботу основным барическим образованием на Европейской территории России будет обширный антициклон с центром над югом Архангельской области. Это значит, что жителей большей части Русского Севера, Центральной России, Черноземья и Юга нашей страны ожидает комфортная погода, именуемая – бабьим летом. Исключением станут юг Урала и Среднее Заволжье, где в зоне циклона прошумят дожди с 80% вероятностью мозаичных гроз. Не исключены локальные дожди на востоке Кавказа и Кольском полуострове. Днем даже на Русском Севере будет не ниже плюс 17-22, в средней полосе России плюс 19-24, на юге страны до 24-29 тепла.