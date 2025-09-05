Тверскую улицу украсили ко Дню города

Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города, который в столице отметят в следующие выходные, 13 и 14 сентября. Об этом заявила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

© Соцсети

По данным ведомства, к празднику Москва будет украшена свыше 3,2 тысячи флагами и декоративными конструкциями. При этом город не закупал дополнительных украшений, поскольку все необходимые элементы переделали и заменили праздничные полотна.

Москва отметит свой 878-й день рождения. В честь этого запланировано 138 мероприятий. Торжества пройдут на площадках в центре столицы и других административных округах, в парках и учреждениях культуры.

Декоративные элементы установят в пешеходных зонах, парках и на вылетных магистралях. Флаговые конструкции появятся на знаковых объектах, включая Поклонную гору и Тверскую улицу.