Участники «Молодежи Москвы» проведут экскурсии для студентов

Участники «Молодёжи Москвы» проведут экскурсии для студентов
Участники «Молодёжи Москвы» в рамках направления «Дружба» проведут для студентов бесплатные экскурсии с 11 сентября по 4 октября.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Москва — это не только современный мегаполис, но и город с уникальным культурным наследием и богатой историей. Для нас важно, чтобы молодёжь, студенты из других городов и стран смогли ближе познакомиться со столицей», — заявила глава комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.
По её словам, экскурсии помогут участникам по-новому взглянуть на город и оценить его удобную инфраструктуру и возможности.
Ранее сообщалось, что в столичных школах начались экскурсии для всех желающих.