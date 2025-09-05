Участники «Молодежи Москвы» проведут экскурсии для студентов

Участники «Молодёжи Москвы» в рамках направления «Дружба» проведут для студентов бесплатные экскурсии с 11 сентября по 4 октября.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Москва — это не только современный мегаполис, но и город с уникальным культурным наследием и богатой историей. Для нас важно, чтобы молодёжь, студенты из других городов и стран смогли ближе познакомиться со столицей», — заявила глава комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

По её словам, экскурсии помогут участникам по-новому взглянуть на город и оценить его удобную инфраструктуру и возможности.

Ранее сообщалось, что в столичных школах начались экскурсии для всех желающих.