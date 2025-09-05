Два трамвайных маршрута изменятся из-за ремонта путей в Протопоповском переулке

Трамваи перестанут курсировать до Белорусского вокзала и станции метро "Новослободская" по выходным дням с 6 сентября. Это связано с ремонтом путей в Протопоповском переулке, предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что трамваи, следующие по маршруту № 7, будут ездить от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчевской улицы. При этом трамвай № 50 временно не будет ходить. Вместо него пассажиры могут воспользоваться трамваем № 37.

Ведомство обратило внимание, что от Белорусского вокзала до станции "Сокольники" горожане и туристы смогут добраться с помощью автобуса № 07. Тем временем маршрут автобуса № с510 продлят от Тихвинской улицы до "Новослободской", а автобус № 09к вовсе не будет курсировать в указанные дни.

"Автобусы № 07 вместо Протопоповского переулка в сторону метро "Проспект Мира" поедут через Банный переулок, в сторону метро "Комсомольская" – через Грохольский переулок", – говорится в сообщении.

Департамент подчеркнул, что специалисты будут проводить ремонт трамвайных путей в основном в выходные дни, когда пассажиропоток меньше. В то же время в будние трамваи продолжат следовать по обычным маршрутам.

Ранее пассажиров предупредили, что трамваи не будут курсировать между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды" 6 сентября. Период корректировки расписания продлится с 08:00 до 18:30. В это время транспорт будет следовать по альтернативным маршрутам.