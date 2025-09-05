День столичных газовщиков отметят 7 сентября

День столичных газовщиков отметят на площадке форума «Территория будущего. Москва 2030» 7 сентября в спорткомплексе «Лужники». Газовому хозяйству столицы исполняется 160 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программа праздника включает мастер-класс по виртуальной сварке «Золотые сварщики «Мосгаза», мастер-класс по декорированию касок, занятие «Профессия — газовик».

Кроме того, состоится марафон «Собери «Мосгаз», участникам которого предложат собрать пазлы с символами столичного газового хозяйства.

Также на площадке можно будет увидеть рабочие машины газовщиков, например, аварийные автомобили, передвижную лабораторию, мини-погрузчик и вездеход.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в октябре пройдут мероприятия, посвящённые промышленности столицы.