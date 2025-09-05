Будущее в движении: спорт нового формата на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Каким будет спорт завтрашнего дня? Где пролегает граница между реальностью и фантастикой в развитии тела и как все это связано с городом будущего? Ответы на эти вопросы предлагает масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» — главный городской праздник лета и осени, разворачивающийся в столице при поддержке программы Мэра Москвы «Мой район». Это событие выходит далеко за рамки культурной афиши — фестиваль объединяет урбанистику, инновации, образование и, конечно, спорт нового поколения.

© Пресс-служба

Особое внимание участников и гостей фестиваля приковано к двум флагманским спортивным площадкам — в Сколково и парке 50-летия Октября. Именно здесь можно не просто посмотреть на завтрашний день, но ворваться в него с разбега, взлета и даже плавного скольжения по воде. Уникальные объекты, специально разработанные к фестивалю, задают новый стандарт спортивной инфраструктуры в мегаполисе будущего. Это реальный опыт, который жители и гости столицы могут получить прямо сейчас.

Парк 50-летия Октября: место, где спорт выходит за пределы гравитации

Площадка в парке 50-летия Октября — настоящая инсталляция будущего под открытым небом. Всё пространство стилизовано под футуристический проект освоения другой планеты, где городская философия, наука и досуг соединяются в одну экосистему. Спорт здесь занимает особое место — он стал не только формой активного отдыха, но и способом осваивать новые грани человеческих возможностей.

С 1 августа на территории парка начнёт работу грандиозная воздушная трапеция — объект, аналогов которому не было в общественных пространствах столицы. Этот уникальный тренажёр является полноценной спортивной площадкой для любителей воздушной гимнастики. Все участники проходят инструктаж и экипирование под контролем опытных инструкторов, получают страховку и защитное снаряжение, после чего в буквальном смысле поднимаются в воздух, чтобы освоить основы воздушных трюков.

Мастер-классы на трапеции проводятся ежедневно, с 11:00 до 21:00, каждый час. В часовой сессии участвуют не более 6 человек. Занятие включает: 7 минут на подготовку, 15 минут на теоретический инструктаж и 38 минут самой тренировки в воздухе.

Неподалеку от трапеции расположена ещё одна жемчужина площадки — усовершенствованная аэротруба. Благодаря проведенной модернизации, конструкция стала мощнее и тише, а сам комплекс — еще более комфортным и зрелищным. Здесь каждый желающий может испытать ощущение свободного полета без парашюта и без набора пугающей высоты: участников поднимает вверх мощный вертикальный поток воздуха, имитирующий состояние невесомости.

Мастер-классы в аэротрубе проходят каждый день с 11:00 до 21:00 с интервалом в один час. В каждом часовом слоте участвуют до 8 человек. Сессия рассчитана на 60 минут: 13 минут на экипировку, 15 минут на инструктаж и 32 минуты на упражнения внутри аэротрубы. Каждый участник под руководством инструктора совершает по два двухминутных захода в поток. Инструкторский состав — профессиональные спортсмены, специализирующиеся на воздушных дисциплинах.

На этом фантастические возможности физической активности в мегаполисе будущего не заканчиваются. Пространство парка, разделённое на три интерактивных павильона — «Биом», «Космос» и «Робототехника», — пронизано предназначенными для сапбординга и каякинга искусственными реками. Спортивно-рекреационные маршруты, стилизованные под футуристические каналы, позволяют перемещаться на борде или каяке по дополненным цифровыми иллюминациями архитектурным лабиринтам. Особенно зрелищна часть маршрута, проходящая через павильон «Космос», где потолок превращается в экран, выводящий изображения галактик, комет и астероидов.

Катание на каяках проводится ежедневно. По будням — с 12:00 до 20:00, по выходным — с 11:00 до 21:00. Участников сопровождают профессиональные инструкторы, а присоединиться может любой желающий старше 12 лет. Сеанс катания длится от 3 до 10 минут. Прогулка доступна как в спокойном режиме, так и в качестве спортивной тренировки. Выбор всегда остается за гостями форума-фестиваля.

Сколково: интеллект, технологии и сила воды

Площадка в инновационном центре Сколково — диалог спорта и технологии. Легендарный высокотехнологичный кластер на время фестиваля превращается в лабораторию высокотехнологичного спорта. Здесь разместился современный центр вейкбординга, включающий бассейн с канатно-буксировочной системой и трюковыми фигурами.

Размер площадки очень внушительный — 67 на 27 метров, что позволяет максимально приблизить его к условиям профессиональной трассы. Тренеры — опытные спортсмены, которые обучают новичков управлению доской, устойчивости и выполнению поворотов, а уверенные райдеры смогут отточить здесь свои трюки.

Мастер-классы по вейкбордингу в Сколково проходят ежедневно. По будням — с 12:00 до 20:00, по выходным — с 11:00 до 21:00. Каждое занятие идет 60 минут и включает: 13 минут на экипировку, 15 минут на инструктаж и 32 минуты на саму тренировку. Каждому из 4 участников в группе предоставляется по 8 минут времени на доске. В день комплекс вмещает до 50 активных участников.

А тем, кто мечтает о полетах, Сколково, подобно площадке в парке 50-летия Октября предложит ещё одну мощную аэротрубу. Здесь, на площади 20 на 20 метров, организаторы создали платформу, максимально приближенную к авиационно-тренировочным центрам. Полёты проходят каждый час с 12:00 до 20:00 по будням, и с 11:00 до 21:00 по выходным. Программа аналогична воздушному комплексу в парке 50-летия Октября — подготовка, инструктаж и 2 захода на полет по 2 минуты под наблюдением опытных инструкторов.

Город, где спорт — это горизонт развития

Форум-фестиваль «Москва 2030» своей программой спортивных мероприятий доказывает, что спорт будущего будет не про количество подходов в спортивном зале, а про качество доступных людям возможностей. Инициированный в рамках программы Мэра Москвы «Мой район», этот проект наглядно демонстрирует, как может выглядеть спорт в мегаполисе нового поколения: открытый, вдохновляющий, динамичный, интегрированный в городское пространство.

Локации в Сколково и в парке 50-летия Октября являются вполне осязаемыми, реальными шагами в развитии города как среды для творчества, движения и общения. В городе будущего спорт перестает быть делом профи — и становится доступным, ярким и зрелищным компонентом жизни каждого москвича.