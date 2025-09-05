«Мой район» в Сколково: вейкбординг и аэротруба представлены на форуме-фестивале «Москва 2030»

Инновационный центр «Сколково» с 1 августа по 14 сентября становится одной из ключевых локаций форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Здесь в рамках программы Мэра Москвы «Мой район» открылась уникальная спортивная площадка с вейк-станцией и аэротрубой, объединяющая передовые технологии и активный образ жизни.

© Пресс-служба

Площадка «Мой район» в «Сколково» предлагает гостям и жителям столицы освоить два захватывающих вида спорта: вейкбординг и полеты в аэротрубе.

Вейкбординг — динамичный водный спорт, развивающий силу, координацию и выносливость. Вейк-станция оснащена бассейном размером 50 на 20 метров с канатно-буксировочной системой для тренировок. Мастер-классы проводятся профессиональными инструкторами, в час занятия входят экипировка, инструктаж и катание на воде, что позволяет новичкам и опытным спортсменам совершенствовать навыки в безопасных условиях. За час работы тренажера воспользоваться им смогут четыре человека. В период празднования Дня города здесь состоятся шоу, подготовленные профессиональными спортсменами.

Почувствовать себя как в невесомости или полете можно на специализированном комплексе для тренировок спортсменов-парашютистов. Особые ощущения в аэродинамическом тренажере могут получить и те, кто только задумывается о воздушных дисциплинах. Гости фестиваля смогут насладиться свободным полетом в воздухе. Аэротруба имеет безопасную, продуманную конструкцию, потому у нее практически нет ограничений, она может быть испытана широкой аудиторией посетителей после прохождения инструктажа. За час работы тренажера воспользоваться им смогут до десяти человек. Полеты в аэротрубе способствуют укреплению мышечного тонуса, улучшению координации движений и дыхательной системы, а также развитию психологической устойчивости. Сами тренировки проходят под контролем профессиональных инструкторов. Каждый мастер-класс включает экипировку, подробный инструктаж и два полета по 2 минуты, обеспечивая комфортное и эффективное обучение.

«Мы рады, что инновационный центр “Сколково” уже второй год подряд становится площадкой форума “Территория будущего. Москва 2030”. Совместно с Комитетом по туризму города Москвы создаем уникальную инфраструктуру, которая объединяет технологии и спорт. Площадка “Моего района” в “Сколкове” — пример того, как инновации помогают формировать комфортную городскую среду для активной жизни», — отметил Руслан Шагалеев, заместитель председателя правления, сити-менеджер фонда «Сколково».

Работа площадки организована с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные, понедельник — технический день. Такая структура позволяет максимально удобно планировать посещение и участвовать в мастер-классах.

Всего в «Сколково» в рамках «Территории будущего. Москвы 2030» состоится 468 часов спортивных мастер-классов на площадке «Моего района». На мастер-классы в аэротрубе и бассейне для вейкбординга необходима регистрация на сайте форума.

Площадка «Мой район» в «Сколково» — это не только возможность попробовать новые виды спорта, но и символ развития городской инфраструктуры, ориентированной на здоровье и инновации. Здесь технологии и активный образ жизни гармонично сочетаются, отражая концепцию будущего Москвы — комфортного, спортивного и технологичного мегаполиса.