Гигантские космонавты, фонтаны-капли и «лунные» лаунж-зоны: из чего складывается футуристический облик парка 50-летия Октября

С 1 августа по 14 сентября в столице проходит форум «Территория будущего. Москва 2030» — масштабное событие, охватившее десятки городских площадок. Одной из флагманских локаций форума стал Парк 50 летия Октября, преображенный в футуристический кластер, площадка построенная по программе Мэра «Мой район». Здесь воплотились самые необычные образы будущего.

© Пресс-служба

В эти шесть недель в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» парк 50-летия Октября превратился в своего рода живой архитектурно художественный макет столицы будущего, развернутый под открытым небом. Каждая зона и объект площадки подчинены единой идее — показать, как Москва уже сегодня приближается к образу города завтрашнего дня и как воплощаются в жизнь технологии, которые еще недавно считались фантастическими.

Водные инсталляции: космос и город будущего

Один из ключевых художественных акцентов парка — фонтаны в виде масштабных композиций из воды, света и металла. Гостей встречает «сухой» пешеходный фонтан-ракета, которая будто опирается на струи воды. Еще один водный объект посвящен человеку в космосе — в центре водного круга проступает силуэт легендарного космонавта Юрия Гагарина, окутанный брызгами как частицами межпланетной пыли. Третья композиция — это абрис башен и небоскрёбов Москвы, отражающихся в каплях воды; живые струи поднимаются и падают в ритме городской жизни.

Малые фонтаны подчеркивают футуристический дизайн пространства форума. Эти водные криволинейные текучие абстракции в виде пузырьков воздуха и каплевидных форм словно повторяют аэродинамические схемы высокотехнологичных машин. Вечером, когда включается разноцветная подсветка, эти объекты становятся световыми скульптурами, меняющимися в зависимости от точки зрения.

Гигантские арт-объекты

Ощущение масштабности парка задают гигантские фигуры. Космонавт и водолаз — два символа, олицетворяющие освоение неизведанных пространств: бездонных морских глубин и бескрайнего космоса.

Космонавт на ракете с клавиатурой добавляет в панораму музыкальный штрих.

«Фотографирующиеся космонавты» — мини сцена о том, что даже герои космоса любят оставить память в семейном альбоме.

А космонавт в кресле с меню в руках возвращает нас в прошлое — в интерьеры кофеен середины XX века, только с видом на другую планету за окном.

Сады других планет

Уже ставший привычным московский фитодизайн в парке 50-летия Октября приобретает инопланетные черты. Здесь среди зелени возникают гигантские фантастические цветы с причудливыми лепестками, серебристые шары с матовыми поверхностями, архитектурные формы, напоминающие бутоны растений, которых нет в земных ботанических атласах.

Вечером подсветка превращает их в мистические светильники, расставленные вдоль маршрута. Такой сад является мостом между органическим и искусственным, между традицией и смелым дизайном будущего.

Футуризм в лаунж-зонах

Расположенные на территории парка лаунж зоны «Лунный модуль» — крупные архитектурные инсталляции высотой до 10 метров, каждая из которых имеет свой характер.

В «Космическом корабле» всё подчинено эстетике межпланетного полёта. Стены покрыты металлизированными панелями, огромные мягкие диваны с панельной обивкой вызывают ассоциации с культовой «Космической одиссеей 2001 года». Над головой – диодные созвездия: Кассиопея, Большая Медведица, Орион, Рыбы, Дракон. Рядом размещена инфографика, позволяющая узнать больше об этих звёздных фигурах.

«Флора» представляет пространство внутреннего сада, где мягкие пуфы утопают в живой зелени, а рядом — фантастические серебристые растения, созданные художниками по мотивам воображаемой инопланетной флоры.

Третий тип лаунж-зоны, «Инопланетный риф», переносит в коралловую структуру далёкого океана, выполненную из мягких материалов. Гибкие трубы «нудлы» образуют ниши, в которых можно сидеть или лежать.

Креативные и функциональные пространства созданы для отдыха и перезагрузки гостей в необычной атмосфере футуризма, которой пронизана площадка в парке 50-летия Октября.

Лабиринт воспоминаний о будущем

Уникальная иммерсивная зона «Лабиринт» вдохновлена старым футуристическим диафильмом «В 2017 году», в котором школьники смотрели в «лупу времени» и видели Москву будущего. Здесь на входе гостей встречают арки, покрытые мягкими трубами, сквозь которые нужно пройти, словно сквозь мембрану.

Внутри пространство «Лабиринта» дробится на коридоры с развевающимися атласными лентами. Над головами витают подвесные миниатюры космических станций и фигур космонавтов с воздушными шарами. В глубине — сухой бассейн с шарами для детей, зона с «Биологической стеной» и панелями с изображениями растений и микроорганизмов, способных сопровождать человека в космосе. «Стена с минералами» позволяет рассмотреть различные образцы и макеты, а инсталляция «Минералы» обыгрывает эффект бесконечного зеркала. Интегрированная в дизайн «Серебристая стая» — это волна из светоотражающих лент, создающая иллюзию движения космического потока.

Тематические фотозоны

Организаторы форума предусмотрели целую сеть фотогеничных точек, где можно сделать яркие постановочные и спонтанные снимки в необычных декорациях. Фотозона «Планета фотографирует планеты», – композиция из макетов небесных тел, снятых в перспективе с реальным небом, – создаёт ощущение, что съёмка идёт с борта космического корабля. «Фотографирующиеся космонавты» — ироничная сцена, превращающая любого гостя в соучастника. Почти каждый угол парка продуман так, чтобы стать готовым кадром — с балансом света, форм и движения.

Площадка в парке 50-летия Октября программы «Мой район» - уникальная образовательная платформа, где в приоритете обучение, творчество и активный образ жизни. Здесь проходят научно познавательные и творческие мастер классы, спортивные занятия и интерактивные мероприятия, которые помогают приобрести новые навыки, завести полезные знакомства, открыть для себя хобби или даже будущую профессию.

Парк 50 летия Октября на время проведения форума «Территория будущего. Москва 2030» стал настоящим музеем без стен — местом, где грань между городской средой и выставочным залом стирается и где будущее уже наступило в рамках города и целой планеты.