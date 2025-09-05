Столичные ветераны получат выплату к годовщине битвы под Москвой

Столичные ветераны получат единовременную выплату в размере 40 тыс. рублей к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Материальная помощь предусмотрена для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны Москвы, в том числе тех, кто получил медаль «За оборону Москвы», и тех, кто строил защитные укрепления под Москвой.

Также выплаты предусмотрены для работников предприятий, военнослужащих и учащихся ремесленных и железнодорожных училищ, трудившихся в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО расширяют меры поддержки участников СВО.