Гала-концерт фестиваля «Белый пароход» пройдет в Большом театре 7 сентября

Гала-концерт ХХ Детского музыкального фестиваля «Белый пароход» состоится 7 сентября в Государственном академическом Большом театре России. Об этом сообщили в Telegram-канале культурного учреждения.

«7 сентября на Исторической сцене состоится гала-концерт ХХ Детского музыкального фестиваля «Белый пароход». За дирижерским пультом Симфонического оркестра Большого театра – маэстро Валерий Гергиев. Прозвучат лучшие произведения для детей, полюбившиеся многим поколениям. В программе – музыка из советских и зарубежных художественных фильмов, мультфильмов, шедевры классической музыки и народные песни в исполнении звезд оперной сцены: Венеры Гимадиевой, Любови Петровой, Николая и Олега Диденко, Василия Ладюка, Игоря Морозова, Алексея Тихомирова», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в концерте примут участие хор фестиваля «Белый пароход», ансамбль «Творческое содружество музыкантов» под руководством заслуженного артиста РФ Александра Покидченко, а также вокальная группа «Квартет-ПРО». Художественный руководитель фестиваля «Белый пароход» – приглашенный солист Большого и Мариинского театров, лауреат премии «Грэмми», лауреат премии президента РФ Владимира Путина за создание благотворительного фонда «Белый пароход» Николай Диденко.