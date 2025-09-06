Парад ретротранспорта стартовал в Москве

Парад ретротранспорта стартовал от метро «Новокузнецкая». Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

© Telegram / Дептранс Москвы

— От метро «Новокузнецкая» стартовал парад ретротранспорта! До 18:00 вы сможете осмотреть исторические авто и зайти в любой из 15 ретротрамваев на Чистопрудном бульваре, — говорится в публикации.

Посетителей ждут бесплатные угощения, развлечения для детей и специально организованные фотозоны. Кроме того, в программе — выступления артистов проекта «Музыка в метро», Академического хора Московского метрополитена и специального музыкального гостя — Дениса Майданова.

Движение в Садовническом проезде, на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде из-за парада ретротранспорта, а также на Смоленской и Ростовской набережных из-за Дня ходьбы временно перекрыто.

