В жилых домах Москвы заменили тысячи электросчетчиков

В жилых домах Москвы с начала года произвели бесплатную замену более 180 тыс. электросчётчиков.

Всего в этом году планируется обновить свыше 300 тыс. приборов учёта, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учёта электроэнергии в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту», — прокомментировал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

