Оленьи кровососки активизировались в Подмосковье

В подмосковных лесах активизировались оленьи кровососки, которые также называют лосиными клещами. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.

В ведомстве отметили, что эти насекомые обитают преимущественно в заболоченных местностях, расположенных около лесных массивов, где водятся крупные дикие животные.

— Выбор не случаен, ведь паразитируют они именно на крупных животных, в частности на лосях, доставляя им раздражение и вынуждая их покидать привычные места обитания и выходить из лесов на поля, трассы и в населенные пункты. Особенно активно это насекомое в первых месяцах осени — сентябре и октябре, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина.

В случае отсутствия поблизости подходящего дикого животного оленья кровососка может выбрать и человека в качестве своей жертвы. Такой укус не представляет серьезной угрозы для жизни и здоровья, но может вызвать зуд, покраснение и раздражение кожи.

В министерстве посоветовали при походе в лес использовать репелленты, надевать плотную одежду с длинными рукавами и брючинами, а по возвращении домой осматривать себя, передает агентство городских новостей «Москва».

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко посоветовал сохранять дистанцию при встрече с лосем в городе и не пытаться приблизиться к животному независимо от того, хотите ли вы его прогнать или покормить. Он отметил, что лоси чувствуют себя неуверенно и напряженно возле дороги.