Собянин назвал сроки завершения реконструкции киностудии им. Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на исторической площадке киностудии им. Горького на улице Сергея Эйзенштейна, а также обновленный широкоформатный кинозал и центр костюма и реквизита, передает корреспондент ТАСС.

Завершен второй из трех этапов реконструкции, заявил мэр.

"По соглашению с Министерством культуры и по поручению президента [РФ Владимира Путина], нам (правительству Москвы - прим. ТАСС) [в конце 2023 года] была передана площадка студии Горького - историческая студия, 110 лет в этом году исполняется. Министерство культуры вложило достаточно серьезный ресурс и дало толчок развитию этой площадки. Мы подхватили этот проект, и сегодня здесь организуется масштабная реконструкция и строительство на двух площадках: на [улице Сергея] Эйзенштейна и на Валдайском [проезде]. Всего это будет больше 100 тыс. кв. м современных съемочных площадей, образовательных, технологических, лучших съемочных центров не только Москвы и России [в целом]", - сказал журналистам Собянин.

Он добавил, что строители и реконструкторы стараются сделать так, чтобы в конце года проекты на обеих площадках были завершены.